İsrail-Türkiye gerginliği Boeing’i vurdu

T24 - İsrail’in Türk Hava Kuvvetleri’nin elinde bulunan erken uyarı ve kontrol hava aracı AWACS’ların parçalarını tedarik etmeyi reddetmesi, İsrail savunma sanayi temsilcileriyle ABD’li havacılık devi Boeing’in arasını açtı.

Haaretz gazetesinin Defense News’dan aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanlığı, AWACS parçalarının üreticisi Elta şirketine sevkıyatı durdurma emri verdi. Haberde bakanlığın kararının arkasında İsrail’de üretilen güvenlik donanımlarının Türkiye’ye gönderilmesine engel olma çabası olduğu belirtildi.

Ancak Boeing’in eksik parçaların sağlanması için başka ülkelere başvurabileceği ifade ediliyor. Boeing’in söz konusu uçakları Güney Kore ve bir dizi başka ülkeye göndermesi bekleniyor.

Şu ana kadar İsrailli Elbit şirketi Boeing’e gönderilecek dört parti parçadan sadece ikisini gönderdi.

İsrail Savunma Bakanlığı’nın uzun menzilli hava fotoğraf sistemlerinin satışına müdahale etmesinin Elbit’e 55 milyon dolara mal olduğu belirtildi.

Defense News’e konuşan Elta kaynakları, gecikmenin sebeplerinin siyasi olduğunu ve İsrail’in Türkiye’yle ilişkilerindeki gerginlikten kaynaklandığını belirtti.



Şirketin sözcüsü, Boeing’le işbirliği içinde parçaların iletilmesi ve AWACS’ların yıl sonunda Türkiye’ye teslim edilmesi için çalıştıklarını söyledi.