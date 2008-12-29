İsrail: Türkiye bizi anlamalı

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği son 60 yılın en kanlı saldırısı, Ankara’nın çok sert tepkisine yol açarken gözler İsrail’e çevrildi. Konunun perde arkasında yaşananları ve İsrail’in yaklaşımını, Ankara Büyükelçisi Gabby Levy, Akşam gazetesine açıkladı.Levy, İsrail Başbakanı Ehud Olmert’in geçtiğimiz haftaki Türkiye temaslarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “Abluka nedeniyle Gazze’de insani kriz yaşanmayacak” garantisi verdiğini söyledi. Levy, “Bu söz nedeniyle Gazze’ye insani yardım girişine izin veriyoruz” dedi. Levy “Türkiye’den bizi anlamasını bekliyoruz. Hedefimiz Hamas’tı. Siviller için üzgünüz. Emin olun ki biz savaş suçu işlemedik” sözleriyle ülkesini savundu.İsrail’in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy Ankara-Tel Aviv hattındaki tansiyonu düşürmek için dün gün boyu telefon trafiği yaşadı. Levy’nin bu yoğun trafik arasında yaptığı açıklamalar şöyle:Gazze’deki ablukanın insani krize dönüştüğü yolundaki BM raporu gerçeği yansıtmıyor. Gazze’de trajedi yaratan Hamas. Başka bir liderlikleri olsa idi, ne yazık ki Gazzeliler bu kadar zorluk yaşamayacaklardı. Ama orada insani kriz yaşandığı doğru değil. Biz her zaman insani ihtiyaçlar için sınırı açıyoruz. Bu konuda hiçbir problem yok. Ancak, biz Hamas gibi teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Açıkça söylüyorum. Bu konuda geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Başbakan Olmert Cumhurbaşkanı Gül’e ‘Gazze’de asla bir insani trajedi yaşanmayacak’ diye söz verdi. Biz bu konudaki sözümüzü tutacağız. Hamas’ın Gazze’de yaratmaya çalıştığı yanılgıya kanmayın. İsrail Hamas saldırıları karşısında çok uzun zamandır oldukça sakindi. Ama, düzenli olarak saldırıya uğruyorduk ve buna da daha fazla dayanamadık.Evet, Başbakan Olmert’in kendisine Gazze ile ilgili endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül’e Gazze’de insani trajedi olmayacak dediği doğru. Saldırı meselesi ayrı. Gül’e verilen söz nedeniyle de saldırı sonrası Gazze’ye insani yardım girişine izin verdik.Biz savaş suçu işlemedik. İsrail, kendisini savunmak zorunda. Kimse bizi savaş suçu ile itham edemez. Ortada böyle bir durum yok. Gazze’de yaşananlar sırasında sivillerin de hayatını kaybetmesinden dolayı üzgünüm. Ancak biz Hamas’ın yerleşik olduğu yerleri ve üyelerini hedef aldık. Bu konuda da büyük ölçüde başarıya ulaştığımızı biliyorum. Hedefimiz hiçbir şekilde siviller değildi.Bizim ne zaman saldırı düzenleyeceğimizi kimseye önceden haber vermek gibi bir mecburiyetimiz ve lüksümüz yok. Bizim askeri ve siyasi yetkililerimizin yaptığı toplantıların sonucunda dün (önceki gün) Hamas’a yanıt verilmesi daha uygun görüldü. Bunu tartıştıracak halimiz yok. Bu bizim koşulları değerlendirerek aldığımız kararımız. Bu durumdan kim sorumlu, Hamas. Onlar ateşkesi bozarak, İsrail’i hedef almaya başladılar. Tabii ki tepkisiz kalamazdık.Hayır. Ben bunu hiçbir şekilde seçimle ilgili görmüyorum. bu İsrailliler için parti ve iç siyasetten daha yukarıda bir sorun. Bu konuda da parti ayrımı yapmaksızın herkesin uzlaşısı var. Sadece yönetim kademesinde değil, toplumda da tam bir mutabakat söz konusu. Seçim olsa da olmasa da Hamas’a karşı tahhammül etme imkanı kalmamıştı.Biz Türkiye’yi son derece önemli bir ülke olarak görüyoruz ve Türkiye’nin de bizim pozisyonumuzu anlamasını bekliyoruz. Dünyada bizim gibi sürekli terör tehdidi altında, her gün sivillerinin hedef alındığı başka bir ülke daha yok. Zamanlama, siyasi ve askeri endişeler göz önüne alınarak belirlendi. İsrail, kendisini savunmak zorunda. Türkiye ile İsrail arasında en kısa sürede telefon görüşmesi yapılacağına inanıyorum.