İsrail, Türk karasularında İrlandalı gemiye sabotaj mı düzenledi?

T24

'Gemiye bilinçli olarak zarar verildi'



İsrail'in, Türk karasularında demirleyen 2. Gazze filosundan "Saoirse" adlı İrlandalı gemiye sabotaj düzenlediği öne sürüldü.Haaretz gazetesinin haberine göre, 2. Gazze filosu düzenleyicileri, İsrail'in, "Türk karasularında demirleyen Saoirse adlı İrlandalı gemiye sabotaj düzenlediği"ni söylediler. Gazete şunları yazdı:"Bir aktiviste göre, Göcek'te demirleyen İrlandalı geminin motoru, öyle bir zarar gördü ki geminin denizin ortasında batmasına ve insanların ölmesine yol açacaktı. Gemi, olayın olduğu zaman Türk karasularında demirlemiş bulunuyordu."Bu arada, filo sözcüsü Dror Freiler, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği demeçte elinde gemiye verilen zarardan İsrail'in sorumlusu olduğu yönünde bir kanıtın olmadığını ancak (İsrail) devletin gemilerin Gazze'ye gitmesini önlemek için her şey yapacağını söyledi. Bu hafta başlarında "Juliano" adlı Yunan-İsveçli geminin Yunanistan'ın Pire limanında iken pervanesinin kırılmış halde bulunduğu anımsatılıyor.Öte yandan, Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesi Ynet ile konuşan filo düzenleyicilerinden biri de İsrail'in, ikinci bir gemiye sabotaj düzenlediğini söylerken, Türkiye'de demirlemiş olan "Saoirse" gemisinde 20 aktivistin yolculuk etmesini planladığını anlattı.Ynet, bu konudaki haberinde söz konusu düzenleyicinin, geminin mürettebatı ile konuştuğunu ve onların bilinçli olarak gemiye zarar verildiği konusunda herhangi bir tereddütleri olmadığını söylediğine de dikkat çekti. Aynı gelişmeye dikkat çeken Jerusalem Post gazetesi ise, filoya katılması beklenenlerin sayısının bin 500'den 350'e indiğinin altını çizdi.