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Dünya

İsrail Türk internet korsanlarını suçladı

32 bine yakın İsrailli intrenet kullanıcısının e-posta adresi ve şifrelerinin Türk korsanlar tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

18 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin ekonomi dergisi The Marker'ın haberine göre, "We-CMS" adlı bir internet sitesinin sahibi Erez Wolf, bir Türk internet korsanlarının "online" forumundan, 32 bine yakın İsrailli internet kullanıcısının e-posta adresleri ve şifrelerini içinde bulunduran bir belge elde ettiğini söyledi.

Belgede, İsrail hükümetine ait 140'tan fazla kurum ile 300'den fazla akademik kurumun sayfalarıyla ilgili şifrelerin yer aldığını kaydeden Wolf, bu bilgileri aldığı forumun adını vermemesine karşın, kullanıcı adları ve şifrelerin bir Excel dosyası halinde gönderildiğini savundu.

Wolf, internet korsanlarının bu bilgilerle İsrail bankalarındaki hesaplara girebileceğini, kredi kartlarını kullanılabileceğini ve internet sayfalarında farklı hesaplar açabileceğini de iddia etti.

Derginin haberinde, söz konusu kişisel bilgilerin muhtemelen İsrail'in 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren gemilerden "Mavi Marmara"ya düzenlediği, 9 Türk'ün ölümüne neden olan operasyonun ardından Türk internet korsanlarının sanal alemde İsrail internet sitelerine karşı giriştiği öne sürülen çökertme eylemleri sırasında ele geçirildiğini yazdı.

Habere göre, İsrailli kullanıcıların hesaplarının ele geçirilmesinde "Truva Atı" virüsü ile "şifre çalma" yöntemi kullanıldığı sanılıyor.

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