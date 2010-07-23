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Dünya

İSRAİL TÜRK GEMİLERİNİ BIRAKIYOR TEL AVİV (A.A) 

23 Temmuz 2010 14:44

-İSRAİL TÜRK GEMİLERİNİ BIRAKIYOR TEL AVİV (A.A) - 23.07.2010 - İsrail, Gazze'ye yardım götürürken 31 mayısta baskın düzenleyerek el koyduğu, o tarihten beri İsrail limanlarında bulunan 3 Türk gemisini serbest bırakma kararı aldı. Gemilerin serbest bırakılması ile ilgili lojistik düzenlemeler yapılarak, önümüzdeki günlerde Türk tarafına bildirilecek. Bir İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de kararı doğrulayarak, "kararın tüm ilgili birimlerin onayıyla alındığını" belirtti. Yetkili, "Karar, iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirme ve güven tesis etme çabaları doğrultusunda alınmıştır" dedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın ise Ordu Sözcülüğü tarafından yapılması bekleniyor. İsrail, 31 mayıstaki baskından sonra gemi yolcularını birkaç gün tutmuş, ardından yolcuların çoğunluğu Türkiye'ye gönderilmişti. Gemilerde bulunan yardım malzemeleri de boşaltılarak, Gazze'ye iletilmek üzere sınır geçişlerine yollanmıştı. Mavi Marmara gemisi Hayfa'da, diğer iki Türk gemisi Defne ile Gazze'nin de Aşdod limanında tutulduğu belirtiliyor.

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