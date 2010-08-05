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Dünya

İSRAİL TÜRK GEMİLERİNİ BUGÜN TESLİM EDİYOR TEL AVİV (A.A) 

05 Ağustos 2010 14:29

-İSRAİL TÜRK GEMİLERİNİ BUGÜN TESLİM EDİYOR TEL AVİV (A.A) - 05.08.2010 - İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den, Gazze Şeridi'ndeki deniz ablukasını kırmaya çalışacak yeni Türk gemilerini önlemesini bekliyor. Yapılan açıklamada, İsrail'in 31 Mayıstaki filo baskınından bu yana limanlarında alıkoyduğu başta Mavi Marmara olmak üzere Defne ve Gazze gemilerini götürmek üzere bugün 3 römorkörün İsrail limanlarına geleceği hatırlatılarak, İsrail Savunma Bakanlığının gemileri bugün Türk temsilcilere teslim edeceği vurgulandı. Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığının Türk yetkililere "Türkiye'nin, Gazze Şeridi'ndeki deniz ablukasını kırmaya çalışacak yeni Türk gemilerini önleyeceği beklentisinde olduğu" mesajını gönderdiği de kaydedildi. Söz konusu mesajda, İsrail'in, Gazze'ye mal ve malzemeleri günlük bazda, İsrail ile Gazze sınırındaki geçiş terminalleri aracılığıyla, uluslararası kamuoyunca da benimsenen ve anlaşmalara uygun bir şekilde transfer ettiğinin de vurgulandığı belirtildi. İsrail, 23 Temmuz tarihinde, tüm siyasi yetkililerin aldığı ortak bir karar doğrultusunda, gemileri salıvermeyi kararlaştırmıştı.

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