İsrail Türk büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

TRT 1'de dün gece ilk bölümü yayınlanan 'Ayrılık' adlı diziye İsrail'den büyük tepki geldi. TRT'nin 'dünyanın kanayan bir yarası olan Filistin topraklarında yaşananlar...' şeklinde lanse ettiği diziyle ilgili, Türk Büyükelçisi'nin İsrail Dışişleri'ne çağrılacağı açıklandı.



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İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın, yeni atanacak Türk Büyükelçisini en kısa samanda Dışişleri'ne çağırıp izahat isteyeceği belirtilirken, Ynet, Lieberman'ın Büyükelçiye vekalet eden Türk Büyükelçilik görevlisinin, diziyle ilgili protesto vermek için bakanlığa çağrılması talimatını verdiği ifade etti.



"Türkiye'nin devlet Televizyonu TRT 1, bu hafta Gazze'deki Dökme Kurşun operasyonu sırasında geçen olayları anlatan bir diziyi yayına soktu" diyen internet sitesi Ynet, dizide İsrail ordusu askerlerinin, "çocukların üzerine bilinçli olarak ateş eden, Gazzeliler'i idam mangalarının önüne diken, sivillere ateş eden kana susamış askerler" olarak gösterildiğine işaret etti.



Ynet, dizinin Youtube'de yayımlanan bölümünün linkini verip, resimlerine de habere ekledi.



İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman ise Ynet'e "Bu, ciddi bir provokasyondur ve devlet desteğiyle yapılmıştır. Böylesine provokasyon ve nefret dolu bir dizinin düşman ülkeler arasında bile yayınlanmasının doğru olmadığını düşünüyorum." dedi. Lieberman, dizinin "İsrail ile yüzde 100 dolu diplomatik ilişkileri olan Türkiye'de yayınlanmasını da çok manidar ve üzücü" olarak nitelendirdi.



Kanal 2: Düşmanlık tesis etmeye yönelik



Televizyon dizisiyle ilgili eleştirel bir haber de İsrail'in önde gelen TV kanallarından Kanal 2'nin akşam haberlerinde geniş bir şekilde yer aldı.



Kanal 2 Televizyonu, TRT'nin yapmış olduğu 'Ayrlık' adlı dizinin devlet televizyonunda yayınlanmış olmasına dikkat çekti; en üst dereceden provokasyon malzemesi içerdiğini ve gerçeklere aykırı olduğunu ileri sürdü.



Kanal 2, diziyi, "İsrail ve Yahudi düşmanlığı tesis etmeye yönelik provokasyon" olarak niteledi.



Diziden parçalara da yer verilen Kanal 2 haberinde de dizi konusunda İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'a da görüşünün sorulduğu ve Lieberman'ın, en kısa zamanda, yeni atanacak Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisinin dizi hakkında izahat vermeye davet edileceğini belirttiği ifade edildi.



Kanal 2'de de İsrail askerlerinin, "günahsız sivilleri öldüren kana susamış askerler" olarak gösterildiğinin altı çizilip, dizinin TRT'de yayımlanıyor olmasının 'çok manidar' olduğu ifade edildi.



Kanal 2, dizinin, "Suriye gibi karanlık ülkelerin yaptığı provokatif ve Yahudi düşmanı yayınlarına eşdeğer olduğunu" ileri sürdü. Kanal 2 ayrıca, dizinin TRT gibi bir kurumda yayınlanıyor olmasının tek bir yolu olduğunu, bunun da 'yukarıdan' gelen bir talimatla yapılmış olabileceğine vurgu yaptı.

'Türk ordusu giderek İslamlaşıyor'



Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerdeki kriz sürerken İsrail’in eski İstanbul Başkonsolosu Moti Amihai, Türkiye’nin son dönemde bir “politika değişikliği”ni yaptığını, bunun arkasında da “Ordunun giderek İslamlaşması, Suriye ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve azalan AB üyelik şansına ilişkin kaygıların bulunduğunu” iddia etti.



Moti Amihai, Kudüs’teki İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail ile İngiliz heyetleri arasında yapılan bir strateji toplantısında Türkiye ile yaşanan sorunlarını değerlendirirken Ankara’nın son dönemde bir “politika değişikliği”ni yaptığı öne sürerek bu “değişiklik”in arsasında “Ordunun giderek İslamlaşması, Suriye ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve azalan AB üyelik şansına ilişkin kaygıların bulunduğunu” iddia etti.



Amihai’nin değerlenirmesini internet sitesinde aktaran Yedioth gazetesinin söz konusu toplantı ile ilgili şu savlara yer verdi:“Toplantıda Türkiye’nin çizgisi için sunulan diğer bir izah, şimdiye kadar dengeleyici bir kurum olan ordunun üst düzey görevlerinin, giderek artan bir biçimde dindar Müslümanlarla doldurulmasıdır.Amihai, büyüyen İslamlaşma eğilimi ve Suriye ile derinleşen bağların, Erdoğan hükümetinin, Türklerin, İsrail, Filistinli ve Suriyeliler arasında arabuluculuk yapamayacağı hissiyatının sonucu olduğunu da söyledi.

