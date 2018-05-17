İsrail Turizm Bakanı: Türkiye'yi ziyaret etmeyin

Gazze sınrındaki katliamı sonrası sert yanıt veren Türkiye ile diplomatik ilişkilerde gerginlik yaşayan İsrail'den Ankara'ya tepkiler sürüyor. İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, İsrail vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeme' çağrısında bulundu.

İsrailli haber sitesi Ynet'in aktardığına göre Likud Partili israil Turizm Bakanı Levin "Türkiye'nin ziyaret edilmesini önermiyorum. Bunu son yaşanan olaylardan önce de söylerdim" dedi.

"Türkiye bize böyle davrandığı sürece oraya gitmek için bir neden yok"

Levin ayrıca "Türkiye bize bu şekilde davrandığı sürece oraya gitmek için bir sebep yok" ifadelerini kullandı.

Katz: Ermeni soykırımını tanımamak için bir neden yok

Bu arada İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise Ynet'e verdiği röportajda "Türkiye ile İsrail arasında yükselen tansiyona gelince Ermeni Soykırımı'nı tanımamak için ahlaki ve tarihsel bir bir neden bulunmuyor" dedi.

Katz sözlerini "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan gerginliği ve İsrail'e karşı kışkırtmaları artırmaya çalışıyor. O bir Müslüman Kardeşler üyesi ve İsrail'in ideolojik düşmanı" ifadelerini kullandı.

Katz "Ancak diğer konularda karşılaştığımız meydan okumalar varken acele etmeye ve diğer ülkelerle ilişkileri kötüleştirmeye gerek yok" diye de ekledi.

Daha önce Siyonist Birlik milletvekili Itzik Şumuli ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekli Amir Ohana, İsrail'in 'Ermeni Soykırımını' tanıyan 30. ülke olması için İsrail parlamentosunda (Knesset) yasa tasarısı sunabileceklerini söylemişti.