İsrail turist göndermekten vazgeçti

T24 - İsrail’in Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara adlı Türk gemisini vurmasının ardından, Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bu sezon gelecek 15 bin İsrailli turistin rezervasyonlarının süresiz olarak askıya alındığı açıklandı.



İsrailli turistleri Türkiye’ye getiren Brontes Travel Seyahat Acentesi’nin Bodrum Müdürü Yüksel Aslan, 20 Haziran’dan itibaren Türkiye’ye gelecek olan İsrailli turistlerin bütün rezervasyonlarının süresiz olarak ertelendiğini bildirdi. Türkiye’ye uçak seferlerinin de durdurulduğunu aktaran Aslan şunları söyledi:



“Bodrum’da, politik sorunlar nedeniyle zaten az sayıda İsrailli turist var. İsrailli acentelerle yapılan görüşmelerde, 20 Haziran’da başlayacak olan rezervasyonlar için, haftada 2 uçak Bodrum’a inecekti. İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Türkiye tehlikeli ülke, yani seyahat etmeye uygun olmayan ülke olarak’ belirtildi. Türkiye’deki İsrailli turistleri geri çağıran İsrail hükümeti, yapılacak seferlerin de süresiz olarak durdulmasını istedi. Kriz öncesinde, tüm acentelerin Bodrum’a getireceği 15 bin İsrailli turistin rezervasyonları süresiz olarak ertelendi. İsrail Dışişleri yeni bir bilgilendirme yapana kadar Bodrum, Marmaris ve Antalya’ya İsrailli turist gelemeyecek.”





‘Turizm açısından üzücü’



TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel de, gelişmelerin turizm açısından çok üzücü olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Ayrıca saldırı Akdeniz’de turizmin önde gelen tüm ülkelerini etkileyecek. Uluslararası arenada İsrail’e hak ettiği tepki mutlaka verilmeli. Turizm bu tür olaylarda pamuk ipliğine bağlı, sektörün etkilenmemesi mümkün değil. Ancak yine de soğukkanlı olmalıyız. Bodrum’da tatil yapan çok az sayıdaki İsrailli turistin güven içerisinde tatillerini yapabilecekleri, istedikleri an yine aynı güvenlikte ülkelerine dönebileceklerinden kuşkumuz yok. Ege ve Akdeniz’in barış gölü olmasını istiyoruz. İsrail bu sorumsuz adımlarla, Akdeniz’de barışı da turizmi de tehlikeye atıyor.”





