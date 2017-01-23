İsrail, Trump'ın göreve gelmesinin ardından yeni yerleşimleri onayladı

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin hemen ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yüzlerce yeni yerleşimi onayladı.

Kudüs Belediyesi Planlama ve İnşaat Komitesi'nin başkanı Meir Turgeman, İsrail Radyosu'na yaptığı açıklamada "Artık sonunda inşaatı başlatabiliriz" dedi.

Kudüs Belediyesi böylece, Doğu Kudüs'te 566 yeni evin inşaasına onay verdi.

İsrail yönetiminin, ABD'nin görevden ayrılan Başkanı Barack Obama'nın itirazları nedeniyle yerleşimleri onaylamayı ertelediği belirtiliyordu.

Turgeman "Trump yönetime gelene kadar beklemem söylendi, çünkü onun yeni yerleşimlerle bir sorunu yok" dedi ve ekledi:

"Donal Trump'ın başkan olmasıyla oyunun kuralları değişti. Barack Obama dönemindeki gibi artık ellerimiz bağlı değil."

Obama, on yıllardır devam eden İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümü için yeni yerleşim yerleri inşaasının bir engel oluşturduğunu savunuyordu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yerleşimler uluslararası hukuk açısından yasa dışı kabul ediliyor, ancak İsrail buna karşı çıkıyor.

Filistin yönetiminden kınama

Yeni yerleşimlerin onaylanması kararına ilk tepki Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisinden geldi.

Sözcü Nabil Abu Rdainah yaptığı açıklamada "İsrail'in inşaatı onaylaması kararını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Bati Şeria yerleşimine ilişkin oy ertelendi

Başbakanlık ofisi, kabinenin Batı Şeria'daki bir yerleşimi İsrail topraklarına katmaya ilişkin oyu erteleme kararı aldığını açkladı.

Yerleşim yanlısı Habayit Hayehudi (Yahudi Evi) partisi, hükümete Kudüs yakınlarındaki Maaleh Adumim yerleşimini ilhak etmesi için baskı kuruyordu.

Parti lideri Naftali Bennett, Trump yönetiminin yerleşimlere sıcak baktığını söylüyor ve İsrail'in Filistin Devleti fikrinden vazgeçerek Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etmesi gerektiğini savunuyor.

Başbakanlık ofisi, Netanyahu ve Trump arasında gelecek ay gerçekleşmesi beklenen toplantının bitimine kadar kararı erteledi.

Netanyahu Trump ile görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısının başında Pazar günü Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Trump resmi olarak göreve geldiğinden beri ilk kez kendisiyle görüşeceğini söyleyen Netanyahu "İsrail-Filistin meselesi, Suriye'deki durum ve İran tehdidi olmak üzere görüşmemiz gereken pek çok mesele var" dedi.

Yerleşimler nedir ve neden bu kadar tartışmalı bir konu?

Yerleşimler, İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklarda Yahudi vatandaşlara verilmek üzere hazırlanan siteler. Bu işgal altındaki yerler Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'ni kapsıyor.

1967'den beri 500 bin Yahudi yaklaşık 140 yerleşim yerine yerleştirildi.

İsrail tüm Kudüs'ü başkenti olarak kabul ederken, Filistinliler kurulacak bir Filistin Devleti'nin başkentini Doğu Kudüs olarak görüyorlar.

Yerleşimler meselesi, İsrail ve uluslararası toplum arasında uzun zamandır tartışılıyor.

Son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, yerleşimlerin "yasal dayanağı olmadığını" belirtiyor ve "iki devletli çözümü tehlikeye attığını" kaydediyor.

Kararda "İsrail hemen ve tamamen, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim yeri faaliyetlerini durdurmalı" çağrısı yapılıyor.