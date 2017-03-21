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İsrail, TİKA yöneticisini tutukladı

Şubat ayında tutuklandığı bildirilen Murtaza’yla ilgili resmi açıklama bugün yapıldı

21 Mart 2017 20:35

İsrail Güvenlik Servisi Şin Bet,  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yöneticisi Muhammet Murtaza’nın “Hamas’ın askeri kanadına finansman sağladığı" iddiasıyla Gazze’de tutukladığını açıkladı.

Şin Bet’in yaptığı açıklamada, isminin Muhammet Murtaza olduğu duyurulan ve 39 yaşında olduğu belirtilen TİKA yöneticisinin, Hamas’a destek olduğu iddiasıyla Gazze’de tutuklandığı ifade edildi.

Şubat ayında tutuklandığı bildirilen Murtaza’yla ilgili resmi açıklama bugün yapıldı.

Gazze’de yaşamakta olan Muhammet Murtaza, güvenlik servisinin açıklamasına göre “Hamas’ın askeri kanadına terör finansmanı sağladığı” iddiasıyla tutuklandı.

Yapılan açıklamada, Murtaza’nın Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın Gazze koordinatörü sıfatıyla gideceği bir görev için İsrail’i terk etmek üzereyken polis tarafından göz altına alındığı aktarıldı.

 

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