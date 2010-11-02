İsrail: Terörle mücadelenizi destekliyoruz

T24 - ABD ve İsrail, Taksim'de 15'i polis 32 kişinin yaralandığı alçakça saldırıyı sert bir dille kınarken, dünya basını da olayı ''Türkiye'nin kalbine saldırı'' başlığıyla verdi. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Teröre maruz kalan ve kalmaya devam eden bir ülke olarak Türk halkının hislerini anlıyoruz ve mücadelesini destekliyoruz" denildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı, pazar gecesi bir açıklama yaparak, Taksim’deki bombalı saldırıyı kınadı.

Açıklamada şöyle denildi: “ABD, bugün kentin en kalabalık meydanlarından birinde masum insanları hedef alan İstanbul’daki terör saldırısını kınamaktadır. Bu şoke edici bir suçtur. Ve Amerikan halkı, dostlarımız olan Türkiye’nin insanlarıyla dayanışma içinde durmaktadır. Suçluların tez zamanda adaletin karşısına çıkarılmalarını umarız. ABD, şiddete dayalı aşırılıkla savaşta ve her yerdeki barış yanlısı kişilerin güvenliğinin sağlanmasında Türkiye ile çalışmaya devam edecektir. Bugün dualarımız yaralananlar ve bütün Türkiye halkı için.”



İsrail: Hislerinizi anlıyoruz

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, İstanbul’daki terör eylemi “şiddetle kınandı”. Mesaj şöyle: “Ayrım gözetmeyen, iğrenç terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Teröre maruz kalan ve kalmaya devam eden bir ülke olarak Türk halkının hislerini anlıyoruz ve mücadelesini destekliyoruz. Eylemde yaralananlara acil şifa temenni ediyoruz.”



Türkiye’nin kalbine saldırı

Spiegelonline Terör geri döndü. Türkiye’nin kalbine saldırı düzenlendi. Kim yapmış olursa olsun, İstanbul’un merkezlerinden birinde yaşandı. Burası, çeşitli trafik hatlarının buluştuğu bir yer. Metro hatları burada kesişiyor, havalimanına giden otobüsler buradan kalkıyor, Türkler, turistler, burada buluşuyor.

Corriere della Serra İstanbul’a saldırı aslında ılımlı İslam ve sürekli kazanan bir Türkiye’ye karşı bir meydan okuma. Bu PKK’nın tarzı değil. Terör örgütü bugüne kadar ateşkes ilan ettikten sonra süresi dolmadan hiç eyleme geçmemişti.







Barzani de Taksim'deki bombalı saldırıyı kınadı





Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesut Barzani, Taksim'deki saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.



Yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da polis ve sivillerin yaralanmasına neden olan bu saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.





Açıklamada, kimler tarafından yapılırsa yapılsın terör saldırısını her zaman şiddetle kınadıkları ve saldırıda yaralananların acılarının paylaşıldığı bildirildi.



