İsrail: Tatbikat ertelendi iptal edilmedi

İsrail Başbakan Yardımcısı Silvan Şalom, Konya'daki ortak askeri tatbikat ile ilgili gelişmelerden sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin aklıselimle hareket etmesi gerekir" dedi.

Şalom Celile Konferansı'nda basın mensuplarının bu konudaki soruları üzerine, son günlerde Türkiye ile ilişkilerde yaşanan geriye gidişin gereksiz olduğunu belirterek, "Türkiye, İsrail ile stratejik bağları olan önemli bir Müslüman ülke... Türklerin aklıselim içinde davranacakları ve iki ülke arasındaki bağın, bizim olduğu kadar kendi çıkarlarına da olduğunu anlayacaklarını umuyorum" diye konuştu.

İsrail radyosunun da verdiği habere göre, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, ortak askeri tatbikatın iptal edilmediğini, sadece ertelendiğini söyledi.

Barak temaslarda bulunduğu Çek Cumhuriyeti'nde gazetecilere, Türkiye'nin bölgede önemli ve merkezi konumda bir devlet olduğu görüşünü tekrarladı. İsrail'in Türkiye ile onlarca yıldır stratejik ilişkileri bulunduğunu ifade eden Barak, "Aramızdaki ilişkilerde iniş-çıkışlara rağmen, iki ülke arasındaki ilişkiler hem bizim için hem de Türkler için önemlidir. Yani, iki ülke ilişkileri zarar görmez" dedi.