İsrail takviye yapıyor

İsrail ordusu, muhtemel bir kara operasyonu için yedeklerini silah altına çağırıyor.



İsrail radyosunun haberine göre, İsrail hükümeti, Savunma Bakanı Ehud Barak'ın talebi doğrultusunda, 4500 yedek askerinin silah altına çağrılmasına onay verdi.



Dünden bu yana Gazze Şeridi'ne, 280 dolayında kişinin öldüğü, 900'den fazla kişinin yaralandığı hava saldırılarında bulunan İsrail ordusu, "Dökme Kurşun" adlı operasyonunu genişletmeyi planlıyor.



İsrail bakanlar kurulunun bugün Başbakan Ehud Olmert başkanlığında yapılan toplantısında, Savunma Bakanı Barak hükümetten yedeklerin silah altına çağrılmasına onay istedi. Kabine de Barak'ın istemine olumlu yanıt vererek 4500 yedek askerinin silah altına alınmasını kararlaştırdı.



Ancak böyle bir onayın, Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir kara operasyonuna girişileceği anlamına gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

