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Spor

İsrail takımına karşı Filistin bayrağı açan Celtic taraftarı beklenen cezanın iki katı para topladı

İskoç taraftarlar fazla parayı Filistinli sığınmacı çocuklara gönderecek

23 Ağustos 2016 15:51

İskoçya'nın Celtic ile İsrail'in Hapoel Be'er Sheva takımları arasında oynanan Şamiyonlar Ligi Ön Eleme Mücadelesi'nde Celtic Park'ı dolduran binlerce taraftar Filistin bayrağı açtı.

Celtic'in 5-2 kazandığı maç sonrasında Celtic'li taraftarlar UEFA'dan gelecek olası bir ceza için kendi aralarında para topladı. İskoç taraftar grubu Green Brigade'in öncülüğünde tüm ülkeden gelen destekle beklenen cezanın iki katı para toplandı.

 

İskoç taraftarlar beklenenden fazla topladıkları parayı, Beytüllahim'de bulunan Filistinli sığınmacı çocuklara göndereceklerini açıkladılar. Celticli taraftarlar şimdiye kadar 30 bin sterlin para topladılar.

Celtic 2014 yılında Filistin bayrağı açtığı gerekçesiyle UEFA tarafından 15 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

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