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Dünya

İsrail Suriye'yi vurdu

"3 askeri teçhizatı hedef aldık"

21 Ekim 2017 16:14

İsrail, Suriye ordusunun düzenlediğini söylediği hava saldırısı sonrası Suriye'ye ait 3 askeri teçhizatı hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail, Suriye ordusunun saldırı düzenlediğini savunup yanıt verdiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) açıklamasına göre İsrail'in kontrolündeki Golan Tepeleri'ne 5 havan mermisi atıldı. İsrail de buna karşılık Suriye ordusuna ait 3 askeri teçhizatı imha etti.

Sputnik'in haberine göre, Suriye ordusu da Golan Tepeleri yakınlarındaki mevzilerinden birinin İsrail güçleri tarafından vurulduğunu doğruladı. Suriye’den yapılan açıklamaya göre, İsrail’in ordu mevzisini vurması, Suriyeli muhaliflerin Golan Tepeleri’ndeki açık bir alana havan topu mermileri atmasını izledi. Açıklamada, İsrail’in muhaliflerin saldırısını bahane olarak kullanıp Suriye ordusu mevzisini vurduğu kaydedildi. Ordu yetkilileri, İsrail’in saldırısının maddi hasara yol açtığını söyledi fakat açıklamalarında bunun sonucunda ölen ya da yaralanan olup olmadığı belirtilmedi.

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