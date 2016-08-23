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Dünya

İsrail Suriye'yi bombaladı

"Bir jet Suriye'deki Golan Tepeleri'nde Suriye ordusuna ait bir füze rampasını vurdu"

23 Ağustos 2016 02:06

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Suriye ordusuna ait bir füze rampasını vurduğu bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gün içerisinde Suriye'den atılan bir füzenin, Golan Tepeleri yakınındaki güvenlik çitinin yakınındaki açık alana düştüğü belirtildi.

İsrail tarafına düşen füzenin can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı kaydedilen açıklamada, "Buna karşılık bir jet Suriye'deki Golan Tepeleri'nde Suriye ordusuna ait bir füze rampasını vurdu" ifadesine yer verildi.

Daha önce de İsrail zaman zaman "Suriye'den ateş açıldığı" iddiasıyla bu ülkeye askeri saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

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