'İsrail, Suriye'yi bir kez daha vurdu'

İç savaşın sürdüğü Suriye'nin liman kenti Lazkiye’de 5 Temmuz'da rejime ait askeri birlikte gerçekleşen patlamanın arkasında İsrail'in olduğu ileri sürüldü. CNN'e konuşan ABD'li üç yetkili, patlamaların nedeninin İsrail'in bir hava saldırısı olduğunu ifade etti. İsrail'e ait uçakların hedefinde Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği iddia edilen Yakhont adlı gemisavar füzelerin bulunduğu ambar vardı. İddialara göre hava saldırısı İsrail yönetiminin deniz kuvvetlerine tehdit olarak gördüğü gemi-savar füzeleri imha etme kararı üzerine gerçekleşti.

'Hedef Rus silahlarıydı'

Rus yapımı P-800 Yakhont gemisavar füzeleri 6,7 metre uzunluğunda 290 kilometre menzile sahip. 3 buçuk ton ağırlığındaki füzelerde ayrıca nükleer başlık taşıyabilme özelliği bulunuyor. İsrail istihbarat birimlerine yakınlığı ile bilinen Debkafile sitesi de kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırıda üç stratejik mühimmatın hedef alındığını yazdı. Buna göre, ilk hedef CNN'in haberindeki gibi Yakhont füzeleriydi. İkinci hedefte yine Rusya'nın son iki ay içinde gönderdiği silahlar vardı. Suriye bu mühimmatları, Halep'in geri alınmasında kullanıyordu. Üçüncü hedefte de Suriye'nin acil bir durum için sakladığı füzeler vardı.

'Uzun süredir müdahale yok'

İsrailli yetkililerden ise iddialar karşısında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, "İsrail uzun süredir Suriye'ye müdahalede bulunmuyor" dedi. İsrail savaş uçakları daha önce 3 kez Suriye sınırları içindeki hedefleri vurmuştu. Söz konusu saldırıların amacının İran'ın Suriye'de muhaliflere karşı savaşan Hizbullah örgütüne yaptığı silah sevkiyatının önlenmesi olduğu öne sürülmüştü.