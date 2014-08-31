İsrail Suriye'ye ait bir İHA düşürdü

İsrail, "Suriye'den gelerek hava sahasını ihlal ettiğini" öne sürdüğü bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava kuvvetleri, İsrail-Suriye sınırındaki Kuneytra yakınlarında Suriye'den gelerek İsrail hava sahasını ihlal eden bir İHA'yı Patriot füzeleriyle vurarak düşürdü" denildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir ordu yetkilisi ise söz konusu İHA'nın "Suriye rejimine mi yoksa muhaliflere mi ait olduğunu bilmediklerini" söyledi.

Suriye tarafından ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.