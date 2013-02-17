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Dünya

İsrail, Suriyeli yaralıları ilk kez tedavi etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin kuzey sınırına yaklaşan yaralı 7 Suriyeliye ilk tıbbi müdahaleyi yaptıkları belirtildi

17 Şubat 2013 12:57

Suriye’de Beşşar Esed rejimine bağlı ordu güçleriyle muhalifler arasında neredeyse iki yıldır devam eden çatışmalarda İsrail ilk kez yaralılara yardım etti.
 
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin kuzey sınırına yaklaşan yaralı 7 Suriyeliye  ilk tıbbi müdahaleyi yaptıkları belirtildi. Açıklamada, Suriyelilerin daha sonra tedavi için bir İsrail hastanesine nakledildikleri kaydedildi.

Golan Tepeleri yakınında muhalif güçler ile Suriye ordusu arasındaki çatışmada yaralanan Suriyelilerin durumu ağır.

İlk kez  ülkedeki iç savaştan kaçan Suriyeliler bir İsrail hastanesinde tedavi altına alınmış oluyor.  Yaralıların sivil ve muhalifler ya da Esad rejimine bağlı güçlerden mi olduğuna dair bir bilgi yok.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Suriye'de 22 aydır devam eden iç çatışmanın 90 bin kişinin hayatına mal olduğunu söylemişti.

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