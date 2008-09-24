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Dünya

İsrail, Suriye'deki tesisi boşuna vurmuş

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, geçen yıl İsrail tarafından bombalanan Suriye'ye ait tesiste nükleer suçlamalarını kanıtlayacak bulgu tespit edemedi

24 Eylül 2008 03:00

BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Suriye'nin bir yıl önce İsrail tarafından bombalanan, ABD istihbaratının gizli nükleer reaktör inşa edildiğini iddia ettiği tesiste suçlamaları kanıtlayacak bulgu tespit etmedi.

UAEK Başkanı Muhammed El Baradei, dün kurumun yönetim kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'nin haziran ayında BM uzmanlarının incelemelere izin verdiği tesisten alınan örneklerin analizlerinin ve değerlendirmelerinin hala yapıldığı, ancak şimdiye kadar nükleer malzeme olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Nükleer faaliyetlerini gizlediği suçlamalarını reddeden Suriye, hedef alınan tesisin kullanılmayan askeri bir bina olduğunu açıklamış ve UAEK müfettişlerinin çöldeki el Kibar tesisinin enkazında incelemeler yapmasına izin vermişti.

Suriye sonuçtan memnun

Şam'ı, El Kibar'da nükleer faaliyette bulunduğu suçlamalarından aklayan UAEK'nın ön bulguları, Suriye basını tarafından memnunlukla karşılandı.

Hükümetin kontrolündeki basın organlarından el Tavra gazetesi, UAEK'nın açıklamasının Suriye'nin nükleer programı olmadığını doğruladığını yazdı.

Hükümete yakın El Vatan gazetesi de UAEK'nın bulgularının İsrail ve ABD'nin iddialarına uymadığını belirtti. Gazete ancak bu iki ülkenin Suriye'ye yönelik baskı için nükleer konudaki şüpheleri kullanmaya devam edebileceği yorumunda bulundu.

ABD'nin, Şam'ın Kuzey Kore'nin desteğiyle inşa ettiğini iddia ettiği çöllük Deir-Ezzor bölgesinde bulunan el Kibar tesisi Eylül 2007'de İsrail savaş uçakları tarafından vurulmuştu.

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