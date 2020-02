İsrail: Suriye uçağını düşürdük

İsrail ordusu, hava sahası ihlal ettiğini ileri sürdüğü Suriye'ye ait Sukhoi savaş uçağını hava savunma sistemlerinden fırlattığı iki füzeyle vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasına göre Patriot hava savunma sistemlerinden fırlatılan iki füze Sukhoi savaş uçağını havada vurarak düşürdü.

Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles. pic.twitter.com/owL4Pm7zER