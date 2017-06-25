T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail, Suriye ordusunu vurdu

“Bu hafta ikinci kez Suriye’den İsrail tarafına atılan birkaç top mermisine karşılık olarak..."

25 Haziran 2017 23:30

İsrail Savunma Bakanlığı basın dairesi, İsrail silahlı kuvvetlerinin İsrail tarafından kontrol edilen Golan Tepeleri'ne düşen birkaç top mermisine yanıt olarak Suriye topçu birliklerinin bulunduğu mevzileri ve mühimmat dolu bir aracı vurduklarını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, “Bu hafta ikinci kez Suriye’den İsrail tarafına atılan birkaç top mermisine karşılık olarak ordu, Suriye rejimine ait iki topçu birliğinin bulunduğu mevzileri ve mühimmat dolu bir kamyonu vurdu” ifadelerine yer verildi.

Bu olayın sınır bölgesinde son iki gün içerisinde yaşanan ikinci olay olduğu belirtilen açıklamada, İsrail tarafında kayıp olmadığı ifade edildi.

ETİKETLER

israilsuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24