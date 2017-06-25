İsrail, Suriye ordusunu vurdu

İsrail Savunma Bakanlığı basın dairesi, İsrail silahlı kuvvetlerinin İsrail tarafından kontrol edilen Golan Tepeleri'ne düşen birkaç top mermisine yanıt olarak Suriye topçu birliklerinin bulunduğu mevzileri ve mühimmat dolu bir aracı vurduklarını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, “Bu hafta ikinci kez Suriye’den İsrail tarafına atılan birkaç top mermisine karşılık olarak ordu, Suriye rejimine ait iki topçu birliğinin bulunduğu mevzileri ve mühimmat dolu bir kamyonu vurdu” ifadelerine yer verildi.

Bu olayın sınır bölgesinde son iki gün içerisinde yaşanan ikinci olay olduğu belirtilen açıklamada, İsrail tarafında kayıp olmadığı ifade edildi.