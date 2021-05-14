İsrail: Suriye'den 3 roket atıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye'den İsrail'e 3 roket atıldığını ve bunlardan birinin Suriye'ye düştüğünü bildirdi.
Filistin'de ölü sayısı 126'ya yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya, yaralıların sayısının ise 950'ye yükseldiğini duyurdu.
İsrail savaş uçakları Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu
Hava saldırılarını bugün de sürdüren İsrail güçlerinin F-15 savaş uçakları ile Gazze’nin batısında bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurduğu belirtiliyor.