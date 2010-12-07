-İSRAİL SUÇLUYU BULDU TEL AVİV (A.A) - 12.07.2010 - İsrail donanmasının 31 Mayıs'ta Gazze yardım gemilerinden Mavi Marmara'ya düzenlediği ve 9 Türk'ün hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak İsrail ordusu içinde kurulan soruşturma komisyonu raporunun yarın resmen sunulmasının arefesinde, İsrail ordusunun eski komutanları, operasyonun sonuçlarıyla ilgili tek sorumlunun Deniz Kuvvetleri Komutanı ve onun istihbaratında olduğu konusunda birleşti. Ynet gazetesinin haberine göre, söz konusu eski komutanlar, Deniz Kuvvetleri Komutanı General Eli Marom'un istifa etmesi ya da ordudan atılması gerektiğini belirttiler. Donanma tarafından yapılan operasyonun işleyişini incelemekle görevlendirilen eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland başkanlığındaki komisyonun raporunun yarın sunulacağı belirtilirken, raporda Deniz Kuvvetleri ve komutanlarına yönelik eleştirilerin yer alması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri'nden emekli korgenerallerden biri, Ynet'e verdiği demeçte, "İçi insan dolu bir gemi güvertesine hiçbir surette asker indirilmez. Belli ki basın manşetlerinde yer alacak bir gösteri yapılmak istenildi ve doğru yolu terkettiler" dedi. Korgeneral, sorumluluk adresinin tek olduğunu ve sorumluluğun tümünün Deniz Kuvvetleri'nde olduğunu belirtip, "başarısız oldular" dedi. Söz konusu emekli korgeneral, bu başarısızlığın hesabını da Deniz Kuvvetleri Komutanı Yarom'un vermesi gerektiğinin altını çizdi. -"EN KÖTÜ İHTİMALİ GÖZ ÖNÜNE ALMALIYDILAR"- Deniz Kuvvetleri istihbaratına da suçlamalar yönelten emekli korgeneral, İsrail'in Yom Kipur savaşı öncesinde de "Mısırlılar'ın savaşmaya niyetleri yok" denildiğini; "Suriyeliler de Mısır olmadan saldırmazlar" diye düşünüldüğünü hatırlattı; o dönemde bunun sorumlusunun hükümet olduğunu; Genelkurmay'ın istihbarat birimi olmadığını ifade edip, "Bu sefer ise beklentilerin kökeninde operasyonel taktik hatalar vardı ki, bunlardan da Deniz Kuvvetleri sorumludur. Filoyu durdurma görevi verilen kurum Deniz Kuvvetleridir, operasyon sorumluluğu da Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İstihbarat birimine aittir" dedi. Emekli korgeneral, eksik istihbarat veya tam olmayan bilginin en kötü duruma hazırlıklı olmayı gerektirdiğini vurguladı. İsrail ordusu emekli generallerinden ve İsrail ordusu istihbaratı eski başkanlarından Şlomo Gazit de istihbaratla ilgili sorumluluğun tümüyle Deniz kuvvetleri'ne ait olduğunda hemfikir. Geminin amacının "provokasyon" olduğunu iddia eden ve yüzlerce insanın bu gemide yer aldığının aylardır bilindiğine dikkati çeken Gazit, bu operasyonda sonucun sorumlusunun istihbarat olmadığını dile getirdi. Bir diğer askeri istihbarat yetkilisi ise Mavi Marmara operasyonu için yeterli hazırlık süresinin olmadığı iddialarının geçerli olmadığını dile getirip, "Gemilerin geleceği uzun zamandan beri bilinmekteydi" dedi.