'İsrail soykırım yapıyor, Başbakan olduğum sürece normalleşme yok'

İsrail’in Gazze operasyonunu değerlendiren Başbakan Tayyip Erdoğan, “İsrail şu anda bir terör estiriyor, soykırım yapıyor. İsrail El Fetih ile Hamas arasında uzlaşma hükümeti kurulmasını arzu etmiyor” dedi.

Başbakan Erdoğan, “İsrail, barışı tehdit eden bir ülkedir. Hiçbir zaman barış yanlısı olmamıştır, zulmetmiştir, zulmetmeye devam etmektedir. Dolayısıyla Türkiye olarak, şahsen ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsrail’le olumlu bir şey düşünemem. Başkaları düşünebilir, enterese etmiyor” diye konuştu.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Olayın resmi noktadaki şu anda yazışmalarından haberim yok. Şu anda maslahatgüzar seviyesinde devam eden bu sürecin bundan sonraki yol haritasında şüphesiz ki Türkiye olarak bir devlet terörü estiren İsrail’e karşı bizim olumlu bakmamız mümkün değil.

Uluslararası kara sularında daha önce bir terör estirmişti, daha sonra araya uluslararası camialar girdi ve bizim baştan itibaren 3 şartımız vardı. Özür, tazminat ve Filistin’e ambargonun kaldırılması. Özür dilenmişti, bunun şahidi Obama’dır.

Daha sonra tazminatta olumsuz bir noktaya gelindi. Fakat ambargonun kaldırılması noktasında bize hep imza safhasında dendi, bu arada da bu olaylar patlak verdi.

İsrail’in şu anda attığı bu adımların arkasında bu üç çocuk meselesi falan yok. Hepsi yalan. Çünkü çocukları en iyi öldürmesini bilen devlet İsrail’dir. Bunu biliyorsunuz daha önce Davos’ta söylemiştim. O zaman plajda çocukları öldürmüşlerdi, bugün de öldürüyorlar.

Maalesef İsrail aynı zulmüne devam ediyor. Özellikle dün İslam bilginleri toplantısında söylediğim gibi çağrım İslam dünyasınadır. İslam dünyası İsrail’e tavrını net koymadığı sürece bu sıkıntılar çok sürecektir.

Bizim Türkiye olarak tavrımız nettir. Biz İsrail’le ilişkimizi adeta sıfırlamış noktadayız. Normalleşme talebinin gelmesiyle, 3 maddeye bağlamıştık. Normalleşmenin şu anda gerçekleşmesi mümkün değil.

İsrail şu anda bir terör estiriyor, soykırım yapıyor. İsrail El Fetih ile Hamas arasında uzlaşma hükümeti kurulmasını arzu etmiyor.

Bu esasta malum, Mısır’la olan görüşmelerinde Hamas’ı dışlamaktır. Gazze ve Filistin’dir. Mahmud Abbas burada olacak, iftar sofrasından sonra kendileriyle görüşeceğiz.

İsrail, barışı tehdit eden bir ülkedir. Hiçbir zaman barış yanlısı olmamıştır, zulmetmiştir, zulmetmeye devam etmektedir. Dolayısıyla Türkiye olarak, şahsen ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsrail’le olumlu bir şey düşünemem. Başkaları düşünebilir, enterese etmiyor. Ben ve yönetimim görevde olduğum sürece böyle olacak. Batılılar gergin, gerilimci diyebilir ama ben halkın ve Hakkın rızasını kazanmakla görevliyim.