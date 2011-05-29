-İSRAİL SORUŞTURMALARINI TAMAMLADI TEL AVİV (A.A) - 29.05.2011 - İsrail ordusu, geçen ay, Batı Şeria'da meydana gelen ve ölümle sonuçlanan iki olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak, Genelkurmay Başkanı Beni Gantz'a sundu. Soruşturmada, Nablus girişinde meydana gelen ve bir İsrailli aşırı dincinin ölümüne neden olan Filistinli görevlilerin ''zarar verme kastıyla'' ateş açtıkları savunuldu. İsrail ordu sözcülüğünden verilen bilgide, Nablus'un girişinde bulunan ''Yusuf'un Kabri''nde 24 Nisan tarihinde meydana gelen ve Filistinli güvenlik görevlilerinin ateş açmaları sonucu, İsrail Kültür ve Spor Bakanı Limor Livmat'ın yeğeni Ben-Yosef Livnat'ın öldürülmesine neden olan olayla ilgili soruşturmada, kabre ibadete gelen cemaate ateş açılmasının önceden planlanmış bir eylem olmadığına dikkat çekildi. Soruşturmada, buna rağmen söz konusu Filistinli güvenlik görevlilerinin Yusuf'un Kabri'ne gelenlere bilerek ve zarar verme kastıyla ateş ettikleri sonucuna varıldı. İsrail Genelkurmay Başkanı Beni Gantz da Filistinli güvenlik görevlilerinin yaşamlarını tehdit edebilecek acil bir tehlike olmadığından, ateş açmalarının da haklı sayılamayacağını ifade etti. Batı Şeria'daki Itamar Yahudi yerleşiminde üç çocuğuyla birlikte bir anne-babanın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma sonunda yayımlanan bulguları ''"canice ve insanlık dışı'' olarak nitelendiren İsrail Genelkurmay Başkanı, somut istihbarat bilgileri olmamasına karşın, soruşturmayı yürüten Merkez Komutanlığı'nın durum değerlendirmesinin, mevcut tehditlerin farkında olunduğunu gösterdiğini belirtti. Gantz, bununla birlikte durum değerlendirmesinin somut bir harekat planına dönüştürülmemiş ve eldeki tüm savunma önlemlerinin kullanılmamış olduğunu kaydetti.