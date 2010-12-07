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Dünya

İSRAİL SORUŞTURMA RAPORUNU AÇIKLADI TEL AVİV (A.A)

07 Aralık 2010 19:55

-İSRAİL SORUŞTURMA RAPORUNU AÇIKLADI TEL AVİV (A.A) - 12.07.2010 - İsrail, 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlediği, 9 Türk'ün hayatını kaybettiği olayla ilgili yaptığı soruşturmanın sonucunu kısmen açıkladı. İsrail ordusu içinde kurulan komisyonun raporunun açıklanan kısmında, istihbarat toplanmasında kusurlu hareket edildiği, gemideki direniş potansiyelinin bu nedenle hafife alındığı ve planlamada hatalı davranıldığı belirtildi. Soruşturma komisyonunun raporunda, baskını düzenleyen komandolarda kusur bulunmadı.    

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