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Dünya

İsrail, soruşturma bitmeden gemileri bırakmayacak

İsrail, Mavi Marmara soruşturması sona ermeden el koyduğu 6 gemiyi bırakılmayacağını açıkladı.

07 Temmuz 2010 03:00

T24 - Gazze'ye yardım taşıyan 6 gemiye el koyan İsrail, Mavi Marmara baskını ile ilgili olarak oluşturduğu komisyonun soruşturmasını tamamlayana kadar gemileri serbest bırakmaycağını açıkladı. Sürekli savaş halinde olan ve kadın-erkek gözetmeksizin zorunlu askerlik hizmetinin  olduğu İsrail ordusunda intihar vakalarında artış görüldüğü bildirildi.

İsrail: Özür dilemeyeceğiz!

  

İsrail, soruşturmasını tamamlayıncaya kadar Gazze'ye yardım götüren 6 gemiyi teslim etmeyeceğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Şlomo Dror, komisyon üyelerinin gemileri teftiş etmek isteyebileceklerini söyledi.

Sözcü, soruşturma sonuçlanıncaya kadar "bu gemilerle ilgili bir şey yapılmayacağını" belirtti.

"Gemilerin serbest bırakılması" şartı Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin rayına girebilmesi için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından öne sürülen şartlardan bir tanesiydi.


'Ya özür dilersiniz ya da ilişkileri keseriz'


Davutoğlu, pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin "özür için daha fazla bekleyemeceğini" belirterek Türkiye'nin isteklerini hatırlatmış, aksi takdirde ilişkilerin kesmekle İsrail'i tehdit etmişti.

İsrail dışişlerinde rahatsızlıkla karşılanan Davutoğlu'nun bu çıkışan yanıt aynı gün (5 Temmuz 2010) resmi bir ziyaret için Letonya'da bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'dan gelmiş, Lieberman "Özür dilemek gibi bir niyetimiz yok" demişti.


  


İsrail ordusunda intihar artıyor


İsrail askerlerinin psikolojik destek almalarına rağmen, son yıllarda intihar eden asker sayısında artış kaydedildiği bildirildi.

Filistin'in El Kudüs gazetesinin İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine dayanarak verdiği habere göre, askeri yetkililer, geçen yıllarda askerlere verilen psikolojik destek programları sayesinde orduda intihar vakası sayısını yüzde 10 kadar düşürdüklerini, ancak 2005 yılından bu yana intihar eden asker sayısında yeniden artış olduğunu kaydetti.

Ordudaki intihar vakalarının askeri disiplinle ve askerlik göreviyle ilişkisi bulunmadığını belirten yetkililer, durumu araştırdıklarını ve intiharların önlenmesi için uygulanacak yeni yöntemler üzerinde duracaklarını ifade etti.

Haberde, bu yılın ilk 6 ayında 30, 2009 yılında 21, 2005 yılında 35 İsrail askerinin bilinmeyen sebeplerle intihar ettiği belirtildi.


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