-İSRAİL SOLUNA YENİ PARTİ TEL AVİV (A.A) - 27.02.2011 - Aşırı sağın giderek güçlendiği İsrail'de, siyasetin sol cephesinde yer alacak yeni bir parti kurmak için girişimlerde bulunuluyor. Haaretz gazetesinin haberine göre bu doğrultuda yürütülen girişimlerin başını, İsrail'deki barış yanlısı örgütlerden "Şimdi Barış"ın (Şalom Ahşav) kurucuları arasında yer alan Naftali Raz çekiyor. Yeni parti kurulmasına yönelik ilk toplantınınsa önümüzdeki iki hafta içinde yapılması hedefleniyor. Haberde entelektüeller, akademisyenler, siyasi ve sosyal aktivistler ile kamuoyunun tanıdığı bazı isimlerin, bu yeni Sosyal Demokrat parti girişimine destek verdikleri bildirildi. Naftali Raz'ın, e-blogunda yer alan bir yazısında, yeni partinin "ortanın solunda" olacağını açıkladığı, ilkelerini de barış, sosyal adalet, eşitlik, eğitim ve temiz siyaset olarak vurguladığı belirtildi. Raz da yeni parti kurulması fikrinin son birkaç ayda geliştiğini açıkladı. İşçi Partisi'nin başına geçeceği söylenen Amram Mitzna'yı kendilerine katılması, hatta liderlik etmesi için ikna etmeye çalıştığını ifade eden Raz, Mitzna'nın destek verdiğini, ancak henüz katılım için söz vermediğini söyledi.