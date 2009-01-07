İsrail şimdi de sivillerin sığındığı okulu vurdu

Gazze’deki BM okuluna düzenlenen İsrail saldırısında en az 43 kişi can verdi.



Hastane kaynakları, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Kurumuna ait (UNRWA) okula isabet eden İsrail tank ateşinde ölenlerin sayısının 43’e çıktığını, ölenlerin okula sığınanlar ve yöre sakinleri olduğunu söyledi.



Kaynaklar, 2 tank mermisinin okulun dışında patladığını ve şarapnel parçalarının okulun içine ve dışına saçıldığını açıkladı. Yüzlerce Filistinlinin, çatışmalar nedeniyle okula sığındığı belirtiliyor.



Filistin İnsan Hakları Merkezi (FİHM), İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 133’ü çocuk, 33’ü kadın, 6’sı sağlık çalışanı 599 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Filistin haber ajansı WAFA’nın internet sitesinde yer alan Filistin İnsan Hakları Merkezi’nin bugün yaptığı açıklamada, son üç günde hayatını kaybedenlerin yüzde 90’ından fazlasının silahsız siviller ve önemli bir kısmının da çocuklar olduğuna dikkat çekildi.



İsrail askerlerinin kara harekatını tüm Gazze Şeridi’ne yaydığı ifade edilen açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısına işaret edildi. Açıklamada, dünden beri çok sayıda kişinin halen enkaz altında olduğu aktarıldı.



Uluslararası Kızılhaç Komitesinin operasyonlar direktörü Pierre Kraehenbuehl de, gazetecilere bugün yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta başlayan İsrail’in saldırılarında şimdiye kadar yaklaşık 600 kişinin öldüğünü, 3 binden fazla da yaralı bulunduğunu açıklamıştı.