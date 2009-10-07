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Dünya

İsrail, Şeyh Raed Salah'ı gözaltına aldı

07 Ekim 2009 01:39

İsrail, İslam Hareketi liderlerinden Şeyh Raed Salah'ı gözaltına aldı.

Eski Kent'e yaklaşması yasak olan Şeyh Raed Salah, Eski Kent yakınlarında, Vadi El Coz mahallesinde, genellikle İslami Hareket üyeleri ve Filistinliler ile toplantılar yapmak için mekan olarak kullandığı evinin çatısında gözaltına alındı.

Salah'ın sorgulandığı belirtilmesine karşın, henüz kendisine ne gibi bir suçlama yöneltildiği kesinlik kazanmadı.

Salah'ın gözaltına alınması, bugün İsrail Başbakan Yardımcısı Silvan Şalom'un, Haremüşşerif ve çevresindeki olayları kışkırtıkları gerekçesiyle İsrail'deki İslam Hareketi liderlerinden Şeyh Raed Salah ile Kemal El Hatib'in tutuklanmasını, İslam Hareketi örgütünün de kapatılmasını istemesinden sonra geldi.

Salah ise Şalom'un bu sözlerine karşı, El Aksa Camii'ni ve işgal altındaki Kudüs'ü savunmak için gerekirse cezaevine girmekten kaçınmayacağını söylemişti.

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