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Dünya

İsrail savunma bütçesini artırıyor ANKARA (A.A) 

09 Ocak 2012 12:30

-İsrail savunma bütçesini artırıyor ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu yıl savunma bütçesinin yüzde 6 oranında artırılacağını açıkladı. El Arabiya'nın haberine göre Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, derinleşen bölgesel istikrarsızlığı dikkate alarak, bu yıl savunma harcamalarını 780 milyon dolar artıracaklarını belirtti. İsrail Başbakanı, "Çevremizi saran sorunlar ve tehditler gözönüne alındığında, savunma bütçesini azaltmak hata, hatta çok büyük hata olur" dedi. Netanyahu, paranın bir kısmının diğer kamu kurumlarından yapılacak kesintilerden geleceğini söyledi. 2012 savunma bütçesi toplam 13 milyar dolar civarında olan İsrail, geçen yıl savunma harcamalarını sosyal reformlar için kısıtlayacağını açıklamıştı. 

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