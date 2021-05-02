İsrail Savunma Bakanlığı: Bayram kutlamasındaki izdihama müdahale için giden kadın askerler saldırıya uğradı

İsrail Savunma Kuvvetleri, dini bayram kutlaması sırasında çıkan 44 kişinin hayatını kaybettiği izdihama müdahale için giden kadın askerlerin sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığını açıkladı.

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü, Meron'da yapılan Lag BaOmer kutlamalarında çıkan izdihama müdahale için giden kadın askerlerin etkinliğe katılanlar tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığını söyledi.

Savunma Kuvvetleri, askerlere yönelik saldırıyı kınadığını açıkladı.