İsrail Savunma Bakanının evinde çalışan bir kişi 'ajanlık' suçlamasıyla tutuklandı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın evinde hizmetli olarak çalışan bir kişi, İran’la ilişkili olduğu ifade edilen hacker grubu ‘Black Shadow’a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu’ gerekçesiyle ‘ajanlık’ suçlamasıyla tutuklandı.

İsrail basınının Adalet Bakanlığı’ndan aktardığına göre Gantz’ın evinde hizmetli olarak çalışan 37 yaşındaki Omri Goren Goroçovski, İsrail’e yönelik siber saldırılardan sorumlu tutulan Black Shadow isimli hacker grubuna yardım teklifinde bulundu.

İddianamede, Goroçovski’nin, savunma bakanının evi hakkında bilgi verebileceği ve bilgisayarına zararlı yazılım yerleştirme teklifiyle hacker grubuyla iletişime geçtiği belirtildi.

Goroçovski’nin mesajlaşma uygulaması ‘Telegram’ üzerinden iletişime geçtiği hackerlara, ‘evdeki masa, bilgisayar, telefon, tablet, bir kasa, üzerinde IP adresi yazılı bir etiket ve Gantz’ın evinden başka unsurları fotoğraflayıp gönderdiği’ paylaşıldı.

İran’a ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Gorochovsky’nin silahlı soygun, haneye tecavüz, hırsızlık gibi suçlardan dört defa hapis yattığı aktarıldı.

Avukatı: Ekonomik kaygılar nedeniyle bu eyleme girişti

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), söz konusu kişinin evdeki data güvenlik protokolü nedeniyle herhangi bir gizli bilgiye ulaşamadığını ve bunları hacker grubuna aktaramadığını duyurdu.

AA’nın aktardığına göre Goroçovski’nin avukatı Gal Wolf, müvekkilinin herhangi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturma niyetinde olmadığını ve bunu gerçekleştirmediğini sadece ekonomik kaygılar nedeniyle bu eyleme giriştiğini savundu.

Sabıka kaydı kabarık bir kişinin savunma bakanının evinde nasıl işe alınabildiği yönünde eleştiriler basında yer alırken, medyaya konuşan güvenlik ve hukuk kaynakları, konunun ciddi bir hata ve güvenlik açığı olduğunu, ulusal güvenliğe zarar verme riski taşıdığı değerlendirmesi yaptı.