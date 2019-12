-İsrail Savunma Bakanı Barak: Sorunlar hallolur TEL AVİV (A.A) - 08.09.2011 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliği daha fazla genişletmenin İsrail'in çıkarına olmadığını belirterek, Türkiye'yi düşman haline getirme niyetinde değiliz. Bütün bu sorunlar hallolur" dedi. Barak, İsrail radyosundaki söyleşisinde, Ak Parti iktidarını kastederek, Türkiye'de "tarihsel bir değişim" olduğunu, bu değişimin çerçevesi içinde İsrail için iyi olmayan şeyler de bulunduğunu belirtirken, "Ancak bunu değiştirmek Türklerin elinde. Ve biz bunu değiştirmeye çalışmamalıyız da" dedi. Türkiye ile yaşanan krizle ilgili sorulara karşı Barak, "Bu dalga, geçecek; biz gerçeği biliyoruz, onlar gerçeği biliyor; önünde sonunda geçecek bir dalga. Türkiye'yi düşman haline getirme niyetimiz yok. Türkiye ile aramızda olan gerginliği daha fazla genişletmek de çıkarımıza değildir" ifadelerini kullanırken, Türkiye ve İsrail'in bölgede çok kuvvetli iki devlet olduğunu, her iki ülkenin Batı için de çok önemi bulunduğunu kaydetti. Barak, bölgenin gerçek sorununun Türkiye-İsrail ilişkileri değil, "Suriye ve İran" olduğunu da dile getirdi. İsrail'den satın alınan insansız hava araçları ile ilgili olarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü sözlerinin sorulması üzerine de Barak şöyle dedi: "İnsansız hava araçları hakkında da anlaşmazlık var, ama bu da diğer bütün anlaşmazlıklar gibi çözülebilir. Yanlış yönlere gidilmesin, Türkiye, İsrail'in düşmanı olacak diye bir şey yok. Bütün bu sorunlar hallolur." Mavi Marmara olayı nedeniyle İsrail'in özür dilemesi talebiyle ilgili bir soruya da İsrail Savunma Bakanı, Palmer raporunu hatırlatarak cevap verdi. Raporun, İsrail'in ablukasını haklı bulduğunu ve uluslararası hukuka göre de ablukanın muhafaza edilmesi için gemileri durdurmasını da meşru gördüğünü ifade eden Barak, "Hatta rapora göre özür dilememiz söz konusu bile değildir" ifadesini kullandı. Palmer raporunun sadece operasyon uygulaması sırasında bazı yanlışlıklar olduğunu söylediğini savunan Barak, "İnsan öldürmek istemiyorduk. Biz Mavi Marmara'da meydana gelen can kaybından dolayı üzgünüz. Ben ta Mavi Marmara olayının olduğu gün, can kayıpları için hem kendi adıma hem hükümet adına üzüntülerimi bildirdim. Ama artık bundan konuşmanın alemi yok.. Çünkü olmuş bir olay" dedi. Barak, 4 yıl kadar önce Suriye'de meydana gelen bir olay sırasında, Türkiye'nin, sınırları içine düşen bazı parçaların İsrail'e ait olduğunu söyleyerek özür dilenmesini istediğini kaydetti ve "İsrail ne yaptı o zaman... Biz hemen ertesi sabah özür diledik" diye konuştu. Ortadoğu'da gururun çok önemli olduğunu da ifade eden Barak, "Ama bu gurur olayını da en önemli şey haline getirmemiz lazım. Karnımızla değil, kafamızla hareket etmemiz gerekiyor" dedi. Barak ayrıca, Ortadoğu'nun çok karmaşık bir ortam olduğunu ve bu bölgede zayıflara hiç merhamet gösterilmediğini dile getirerek, "Kendisini koruyamayacak durumda olanlara hiç şans tanınmaz" ifadelerini kullandı.