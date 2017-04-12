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Dünya

İsrail Savunma Bakanı: Ruhani'ye suikast düzenlenirse şaşırmam

İran, 19 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için sadığa gidecek

12 Nisan 2017 19:06

T24 / Çeviri

İsrail’in aşırı sağcı Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İran’da 19 Mayıs’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye suikast düzenlenebileceğini iddia etti.

Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Mazen Fakha’nın geçen hafta Gazze’de öldürülmesinin “örgüt içi hesaplaşma” olduğunu öne süren Lieberman, suikastların Hamas’ta bir gelenek olduğunu söyledi. Lieberaman, “Gazze’deki son olayın içeriden düzenlendiğine şüphe yok. 19 Mayıs’ta İran’da düzenlenecek seçimler sırasında birileri İran lideri Hasan Ruhani’ye suikast düzenlerse buna şaşırmam” dedi.

Hamas, Fakha’nın Gazze’de vurularak öldürülmesinden dolayı İsrail’i suçlamıştı. İran, bölgede Hamas’ın başlıca müttefikleri arasında yer alıyor.

 

 

 

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