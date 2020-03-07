İsrail Savunma Bakanı'nın Twitter hesabı çalındı: Filistin bayrağı ve İngilizce İstiklal Marşı paylaşımı yapıldı

T24 Dış haberler

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter hesabı hacklendi. Hacklenen hesaptan Türkiye ve Fillistin hakkında paylaşımlar yapıldı.

Yapılan üç paylaşımdan birinde dalgalanan Türk bayrağı ve "Mehmet Akif Ersoy" ifadeleri yer adlı. Bir başka paylaşımda da İstiklal Marşı'nın 10. kıtası İngilizce olarak paylaşıldı.

Hackerlar tarafından yapılan bir başka paylaşımda Filistin bayrağı ve "Filistin için özgürlük" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımlar dakikalar içerisinde kaldırıldı.

Gazeteci Or Heller, Bennett'in ekibinin hesabın kontrolünü sadece birkaç dakikalığına kaybettiklerini söylediğini aktardı.