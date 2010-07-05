İsrail Savunma Bakanı: Görüşmenin zamanlaması yanlıştı

T24 -

'Netanyahu, Türkiye ile toplantı ihtimalinden bahsetti'

Lieberman'ın görüşmeyi bilmemesinin nedeni 'teknik'

Davutoğlu: Talep İsrail'den geldi

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Binyamin Ben Eliezer arasında Brüksel'de yapılan görüşmenin zamanlamasını yanlış bulduğunu söyledi.Barak, İsrail parlamentosunun (Knesset) Dışişleri ve Savunma Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, ABD'yi ziyareti sırasında, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ile görüşmesi için Türk tarafının çaba gösterdiğini de ileri sürdü. İsrail Savunma Bakanı, böyle bir görüşmenin yapılması durumunda, Türkiye'nin Gazze yardım gemileri için soruşturma, tazminatlar ve benzeri taleplerinin gündeme geleceğini çok açıkça gördüğü ve bunun yanlış olduğunu düşündüğü için reddettiğini de iddia etti.Barak, ABD'den İsrail'e döndüğünde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine Türkiye ile bir toplantı ihtimali bulunduğundan bahsettiğini belirtip, "Ben de ona, bana göre toplantının zamanlamasının uygun veya doğru olmadığı konusundaki kişisel görüşümü aktardım. Ertesi gün Bakan Ben Eliezer bana, Başbakan Netenyahu ile konuşup, Türk Dışışleri Bakanı ile görüşmeyi kabul ettiklerini anlattı. Ben de kendisine iyi şanslar diledim" ifadelerini kullandı.Barak, komisyonda, Türkiye-İsrail ilişkileri için, "Türkiye ile bir anlaşmazlık yaratmak İsrail'e yarar sağlamaz. Ama (Türkiye'nin tavrında) gözlemlediğimiz eğilimin derinliğine ve yapısına göz yummak da doğru olmaz" dedi.Barak ayrıca Gazze Şeridi'ne muhtemel diğer yardım gemileri girişimlerine karşı da uyarıda bulundu.Bu arada Jerusalem Post'un haberine göre İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Ben Eliezer-Davutoğlu görüşmesinden Dışişleri Bakanı Lieberman'ın haberi olmamasının teknik nedenlerden kaynaklandığını bildirdi.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrailli bakan Ben Eliezer'le görüşmesinin İsrail tarafının talebi doğrultusunda gerçekleştiğini açıklamıştı.Bir İsrail gazetesi de Davutoğlu-Ben Eliezer görüşmesini, koalisyon ortağı ve Dışişleri Bakanı Lieberman'ın duymaması için İsrail başbakanlığının büyük çaba harcadığını yazmıştı. Yedioth Ahranot gazetesi, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak dışında Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Uzi Arad, Savunma Bakanlığı Güvenlik-Siyaset Bölümü Başkanı Amos Gilad ve birkaç danışmanı daha görüşmeden haberdardı ve hepsi Lieberman'ın öğrenmemesi için çaba gösterdi" diye yazmıştı.