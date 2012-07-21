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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Barak: Suriye'ye operasyon için hazırlıklara başladık

İsrailli bakan, “Suriye lideri Beşar Esad düşmeye başladığı anda istihbarat değerlendirmemizi yapıp diğer kurumlarla bağlantıya geçeceğiz” ifadelerini kullandı

21 Temmuz 2012 14:50

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İsrail ordusunun Suriye’deki kimyasal silahların Hizbullah’ın eline geçmesini önlemek amacıyla yapılacak bir operasyon için hazırlıklara başladığını söyledi.

Kanal 10 televizyonuna dün akşam bir röportaj veren Barak, “Orduya başta istihbarat alanında olmak üzere gereken her konuda hazırlıkların yapılması emrini verdim. Böylece bir operasyon yapıp yapmamayı değerlendirme şansına sahip olacağız” dedi.
 
Barak, “Gelişmiş silah sistemlerinin, özellikle de uçaksavar füzelerinin ve karadan karaya ateşlenen ağır füzelerin taşınması ihtimalini değerlendiriyoruz. Ancak kimyasal silahların Suriye’den Lübnan’a taşınması olasılığı da söz konusu olabilir” diye konuştu.
 
İsrailli bakan, “Suriye lideri Beşar Esad düşmeye başladığı anda istihbarat değerlendirmemizi yapıp diğer kurumlarla bağlantıya geçeceğiz” ifadelerini kullandı.
 

ABD ve İsrail pazarlık halinde


ABD ve İsrail, Suriye’deki kimyasal silah depolarıyla ilgili durumu çok yakından takip ediyor. Suriye’de 17 aydır devam eden çatışmaların bir iktidar boşluğuyla sonuçlanması halinde, bu silahların Hizbullah gibi örgütlerin eline geçebileceğinden endişe ediliyor.
 
Geçtiğimiz günlerde, New York Times’a konuşan ABD’li yetkililer Pentagon’un İsrailli savunma yetkilileriyle Suriye’deki silah tesislerinin imhası konusunda görüşmeler yaptığını ancak Obama yönetiminin böyle bir hamleye karşı olduğunu zira Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın İsrail'in müdahalesini destek toplamak için bir araç olarak kullanabileceğini söylemişti.
 
ABD istihbaratının elindeki bilgiye göre dünyanın en büyük alternatif cephaneliğine sahip Suriye’nin elinde hardal gazı, VX ve Sarin gazı gibi kimyasal silahların yanında bunları taşıyacak füze sistemleri de bulunuyor.
 
Bununla birlikte ABD ve İsrail'in Suriye'nin elindeki kimyasal silahlar konusunda gösterdiği bu hassasiyet, akıllara 2003 yılındaki Irak işgali öncesi yaşanan kitle imha silahı tartışmalarını getiriyor.

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