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Dünya

İSRAİL SAVUNMA BAKANI BARAK BM'YE GELİYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

08 Şubat 2011 09:59

-İSRAİL SAVUNMA BAKANI BARAK BM'YE GELİYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 08.02.2011 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, New York'a BM genel merkezinde temaslarda bulunmaya geliyor. İsrail'in BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Barak'ın 10 Şubatta BM Genel Kurulunda düzenlenecek ''Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Töreninde'' konuşma yapacağı bildirildi. Barak daha sonra BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşecek. Barak'ın görüşmenin ardından BM'de gazetecilere de açıklamada bulunması bekleniyor. BM Genel Kurulunda 27 Ocakta düzenlenecek ''Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Töreni'' New York'ta yoğun kar yağışı nedeniyle BM'nin kapanmasından dolayı yapılamamış, tören 10 Şubata ertelenmişti.

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