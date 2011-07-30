-İSRAİL SAVUNMA BAKANI BARAK BM'DE ANKARA/NEW YORK (A.A) - 30.07.2011 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Mavi Marmara saldırısıyla ilgili olarak ''Hepimiz için en iyi olan, bu olayı geride bırakma konusunda bir anlayışa varmak için bir yol bulmaya çalışmaktır'' dedi. Barak, New York'ta BM Genel Merkezinde Genel Sekreter Ban Ki-mun ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaparak soruları yanıtladı. Ehud Barak açıklamasında, Mavi Marmara saldırısını soruşturan BM Soruşturma Komisyonu'nun raporuyla (Palmer raporu) ilgili olarak ''Tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak bir formülün bulunmasını istiyor ve umut ediyoruz'' diye konuştu. Barak, 9 Türk'ün öldüğü Mavi Marmara saldırısıyla ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu: ''Bakın olanlarla ilgili olarak nihai sorumluluk İHH'dedir. İHH şiddet gösteren bir gruptur. Uluslararası hukuk açısından Gazze'deki ablukanın ve bizim bu filoyu durdurmak için gösterdiğimiz çabaların meşruluğuyla ilgili bir soru olmadığını düşünüyorum. Güç kullanımı açısından da bir meşruluk sorunu olacağını sanmıyorum. Elbette insanların hayatlarını kaybetmelerinden üzüntü duyuyoruz, biz asla bu sonuca varma niyetinde değildik.'' Mavi Marmara saldırısında sorumluluğun filoyu organize edenlerde ve gemideki aktivistlerde olduğunu iddia eden Barak, ''Bunu söylemekle birlikte hepimiz için en iyi olan, bu olayı geride bırakma konusunda bir anlayışa varmak için bir yol bulmaya çalışmaktır'' dedi. Türkiye ve İsrail arasında bu kapsamda görüşmelerin devam ettiğini belirten Barak, BM Soruşturma Komisyonu'nun raporunun da 20 Ağustos'a ertelendiğini ve bu kapsamda biraz daha zaman bulunduğunu kaydetti. Barak ''Tüm tarafların yeterli sağduyusu ve sabrıyla bir formülün bulunabileceğine inanıyorum ve böylelikle umarız bu tür olaylar gelecekte yaşanmaz'' dedi. İsrail'in Türkiye'den özür dileyip dilemeyeceğine ilişkin bir soru üzerine ise Barak, ''Detaylara girmek istemiyorum, çünkü detaylı bir yanıtın bir çözüm bulunmasına yardımcı olabileceğine inanmıyorum'' demekle yetindi. Filistin'le ilgili olarak ise Barak, İsrail'in iki taraf arasındaki doğrudan müzakereleri canlandırmak için bir formül bulmaya çalıştığını söyledi. Filistin'in Eylül ayında BM Genel Kurulu'na üye olmak istemesiyle ilgili olarak da Barak, iki taraf arasında bir barış anlaşmasının oluşmasına yol açacak müzakerelerin devamından yana olduğunu vurguladı. BM Sözcülüğünden Ban-Barak görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada da Genel Sekreterin Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik çabaları cesaretlendirdiği bildirildi.