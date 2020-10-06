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Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze’de Hamas'a ait bir mevziyi vurdu  

06 Ekim 2020 00:50

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Hamas'a ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

Filistin’in Gazze kentindeki Refah bölgesinde İsrail’e ait savaş uçakları, Hamas'a ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklar, İsrail uçaklarının en az iki füze fırlattığını ve saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını aktardı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail’in güneyine fırlatılan bir roket nedeniyle yapıldığı iddia edildi. (İHA)

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