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Dünya

İsrail savaş uçağı Gazze'de düştü

İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının Gazze kıyılarında denize düştüğü, uçakta bulunan 2 pilotun atlayarak kurtulduğu bildirildi

08 Temmuz 2013 04:11

İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının, Gazze kıyılarında denize düştüğü, uçakta bulunan 2 pilotun atlayarak kurtulduğu bildirildi. 
İsrail Savunma Kuvvetleri sözcülük ofisinden bir yetkili, Gazze kıyılarında uçuş yapan bir F-16 uçağının düştüğünü belirtti.
Uçaktaki 2 pilotun zamanında atlayıp, İsrail ordusu tarafından sağ olarak kurtarıldığını aktaran yetkili, uçağın neden düştüğünün henüz bilinmediğini ifade etti.
İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Gazze kıyılarında sürekli uçuş yapıyor.

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