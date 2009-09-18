İsrail 'savaş suçları raporu'nu kabul etmiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Afrikalı yargıç Richard Goldstone başkanlığındaki BM Komisyonu tarafından hazırlanan ve Gazze Şeridi'ndeki ocak ayı başındaki operasyonunda İsrail'i savaş suçları işlemekle suçlayan raporu 'kabul etmediğini' söyledi.



Netanyahu, İbrani takvimine göre İsrail'in yarın akşam gireceği yeni yıl (Roş Haşana) öncesi Kanal 2 televizyonunda yaptığı konuşmada, raporun İsrail'in 2005 yılında Gazze'den geri çekilmesini ve İsrail'in operasyonuna neden olan Filistinlilerin roket saldırılarını gözardı ettiğini savundu.



Dünya liderlerini de kendi ülkeleri ve askerlerinin benzer suçlamalarla karşı karşıya kalabilecekleri düşüncesini öne süren Netanyahu, 'Dünya liderlerinin, İsrail'in kendisini koruma hakkını teyit etmek için bir İsrail-Filistin barış anlaşmasını beklememesi gerekiyor' dedi.



Netanyahu liderlere seslendi: Raporu kabul etmeyin



Netanyahu, 'Uluslararası liderlere sesleniyorum: Bize, kendimizi savunma hakkımıza destek verdiğinizi söylüyorsunuz. Bunu bize gelecekteki bir anlaşmadan sonra söylemeyin, şimdi söyleyin. Komisyon raporunun bulgularını kabul etmeyin' dedi.



Netanyahu konuşmasında, Filistinli militanlara karşı bir İsrail operasyonuyla ilgili yeni bir Goldstone raporu hazırlanmasını önlemek için, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde askerden arındırılmış bir Filistin devletinin kurulmasını kabul edeceğini de ifade etti.



İsrail'in 3 hafta süreli askeri operasyonunda çoğu sivil 1400 dolayında Filistinli hayatını kaybetmişti. Rapor aynı zamanda İsrailli sivillere yönelik roket saldırıları nedeniyle Hamas'ı da savaş suçu işlemekle suçluyordu.



Yerleşimler sürüyor



İsrail Başbakanı, Filistinliler ile İsrail arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlaması için Filistin tarafının ısrarla dile getirdiği Yahudi yerleşimlerindeki inşaatların dondurulması konusunda ise yine geri adım atmadı.



Netanyahu, 'Yerleşim inşaatlarında yavaşlama var; ama bu bir dondurma değil. Yaşamın dondurulmasından yana değilim' diye konuştu.



ABD Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu Özel temsilcisi George Mitchell ile de geçtiğimiz bir kaç gün içinde iki kez bir araya gelen Netanyahu, Mitchell'le bu konuda bir uzlaşmaya varamamıştı. Mitchell ve Netanyahu yarın sabah yine görüşecekler.



Mitchell, aynı zamanda önümüzdeki hafta New York'ta yapılacak BM Genel Kurul toplantıları sırasında Başkan Barack Obama ile Netanyahu ve Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı da biraraya getirmeye çaba gösteriyor.



'Abbas, Arafat mı Sedat mı olmak istiyor, seçmesi gerekiyor'



Netanyahu, bu konuda da şimdiye kadar herhangi bir toplantının planlanmamış olduğunu dile getirdi, ancak bir toplantının olacağını umduğunu da ifade etti.



Netanyahu, Abbas'a 'Siz (eski Filistin lideri Yaser) Arafat mı yoksa (eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver) Sedat mı olmak istiyorsunuz, seçmeniz gerekiyor' diye seslendi. Netanyahu, İsrail'in Müslüman vatandaşlarının, Ramazan Bayramlarını da kutladı; mutlu bayramlar diledi ve 'Yaklaşan bayramlar aramızdaki ve komşularımızla barışı sembolize etmeli' dedi.