İsrail savaş gemisi Libya gemisinin peşinde

T24- İsrail donanmasına ait bir savaş gemisi, Gazze'ye doğru ilerleyen Libya gemisini takibe aldı. Libya gemisine rotasını değiştirmesi için gece yarısına kadar süre tanıyan İsrail ordusu, şimdilik gemiye operasyon düzenlemedi.

İsrail donanması, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğluna ait "Amalthea" isimli yardım gemisini yakın takibe aldı.

Associated Press ajansının haberine göre, İsrail savaş gemisinden Libya gemisine rotasını Mısır limanına çevirmesi yönünde çağrı yapıldı. Ancak ajans, Moldova bayraklı geminin, bu çağrıya uymayarak Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiğini bildirdi.

Reuters haber ajansına konuşan bir İsrail askeri sözcüsü, "Donanma, gemiyi durdurmak için süreci başlattı" ifadesini kullanrken, ilk etapta "iletişim" yoluyla geminin Gazze'ye ulaşmasını engellemeye çalışacaklarını belirtti. İsrail donanmasının gemiyle ilk teması Gazze sahiline 160 kilometre kala kurduğu belirtildi.

GECE YARISINA KADAR SÜRE TANINDI

Gemiyi gönderen Kaddafi Vakfı'ndan Maşallah Zvey isimli yetkili, kurulan telsiz bağlantısında, İsrail ordusunun kendilerine gece yarısına kadar süre tanıdığını söyledi.

AFP'ye konuşan Zvey, "Rotamızı El Ariş limanına çevirmemiz için bize gece yarısına kadar zaman verdiler. Aksi takdirde gemiye operasyon düzenlemekle tehdit ettiler" dedi. Zvey, İsraillilere, "Teklifinizi değerlendireceğiz" cevabı verdiklerini belirtti.

Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyf el İslam Kaddafi'ye ait Trablus merkezli Kaddafi Vakfı tarafından gönderilen "Amalthea" isimli kuru yük gemisi, hafta sonunda Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 60 kilometre uzaklıktaki Lavrio limanından hareket etmişti. Yaklaşık 2 bin ton ilaç ve gıda maddesi taşıyan gemide 12 mürettebat ve 9 aktivist bulunduğu belirtilmişti.

DİPLOMATİK ÇABALAR SONUÇ VERMEMİŞTİ

İsrail geçtiğimiz Cumartesi günü geminin Gazze'ye ulaşmasını diplomatik yollardan engellemek için hem BM, hem de Yunanistan ve Moldova ile temasa geçmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Yunan ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüşmüş ve üç bakanın geminin yükünü Mısır'ın El Ariş limanına boşaltması konusunda fikir birliğine varıldığı ve gemi kaptanının da bu yönde ikna edildiği bildirilmişti. Ancak geminin Yunan limanından ayrılmasından sonra Libyalı aktivistler, rotalarını değiştirmeyeceklerini açıklayarak, Gazze'ye gideceklerini ifade etmişti.