-İSRAİL SATRANÇTA İRAN'I "YENDİ" KUDÜS (A.A) - 22.10.2010 - İsrailli satranç ustası, eşzamanlı satranç oyunlarında Guinness Rekoru'nu elinde bulunduran İran'ı tahtından etti. Bir Guinness temsilcisi, askeri radyodan yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki Alik Gershon'un Tel-Aviv'deki İzak Rabin Meydanında amatör oyunculara karşı 19 saat süren eşzamanlı satranç oyunuyla rekor kırdığını belirtti. İsrail Satranç Federasyonu ile Yahudi Ajansı'nın düzenlediği turnuvada 523 oyunun 454'ünü kazanan Gershon, 11 oyun kaybetti, 58 oyunda berabere kaldı. Önceki rekor Ağustos 2009'dan bu yana 18 saat süren 500 oyun ile İranlı Murteza Mahcup'a aitti. Ukrayna asıllı Gershon, "Rekoru kırmış olmam mı yoksa İranlılara karşı kazanmış olmam mı beni daha mutlu etti bilmiyorum. Ne olursa olsun savaşın sadece satranç tahtasında kalması beni memnun edecek" dedi.