İsrail, Şam'da Hizbullah'ın silah deposunu vurdu

Suriye'nin başkentindeki Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarından şiddetli patlama meydana geldi.

Kentin büyük bölümünde duyulan patlamanın ardından yangın meydana geldiği bildirildi. Reuters'ın geçtiği haberde, İsrail'in, Şam Havaalanı yakınlarında Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir depoyu vurduğu belirtildi.

İngiltere merkezli Suriye Gözlem Örgütü kaynakları patlamanın Türkiye saati ile 05.20 dolaylarında meydana geldiğini duyurdu.

Gözlem Örgütü kaynaklarına göre, kuvvetli patlama kentin büyük bir bölümünden duyuldu. Patlamanın ardından yangın meydana geldiği duyuruldu.

Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki patlamayı 'olay' olarak tanımlayan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, patlamanın İsrail'in İran'ın silah transferini durdurma politikasıyla uyumlu olduğunu söyledi.

"İsrail, saldırıyı dolaylı yoldan üstlendi"

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Katz, "Bu olayın İsrail'in, Hizbullah'a silah transferini önleme politikalarıyla uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Hizbullah'a gelişmiş silah transferi yapılacağına dair istihbarat aldığımız her seferde harekete geçeceğiz. İran'ın Suriye'de askeri bir varlık oluşturmasını önlemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Katz'ın bu açıklaması, "İsrail, saldırıyı dolaylı yoldan üstlendi" yorumunun yapılmasına neden oldu.

Sosyal medyada patlama görüntüleri paylaşan Suriyeli aktivistler, saldırının İsrail'in tarafından gerçekleştirdiğini ve Hizbullah'a ait silahları hedef aldığını yazmıştı.

İsrail, Suriye'deki çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, zaman zaman Suriye topraklarında faaliyet gösteren muhalif gruplara, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.