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Dünya

İsrail,  Şam’a füze fırlattı

Şam, 5 Aralık, (DHA)- Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’in Şam kırsalındaki askeri tesislere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

05 Aralık 2017 19:13

Şam, 5 Aralık, (DHA)- Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’in Şam kırsalındaki askeri tesislere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yerel saatle saat 11:30’da başlatılan hava saldırısında üç İsrail füzesinin etkisiz hale getirildi.

Yerel kaynaklara göre ise füzelerden bazıları hedefi vurmuş olabileceği, bazı bölgelerden patlama sesleri duyulduğu ve dumanlar yükseldiği belirtiliyor.

1 Aralık\'ta ordunun hava savunması, Şam’da aynı bölgedeki askeri üslerden yapılan saldırıda İsrail füzelerinden ikisini imha etmişti.

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