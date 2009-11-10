İsrail saldırıyı SMS ile bildirecek

İsrail Gazze ve Lübnan'dan olası roket saldırılarında halkı uyarmak için SMS sistemini devreye sokacak.



Roket atışının tam olarak nereye düşeceği anında cep telefonuyla bölgede yaşayan halka iletilecek. İsrail'de, bir roket saldırısı olduğunda halkı cep telefonundan uyaracak bir sistem uygulanmaya başlanacak.



İsrailli Albay Şilik Soffer, Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, bir roket atışını ya da tam olarak nereye düşeceğini önceden hesaplamaya yarayan bir sensörü devreye sokmakta olduklarını ve bu durumda bölgedeki bütün telefonlara uyarı gönderileceğini söyledi.



İsrail ordusunun pasif savunma biriminin başında bulunan Albay Soffer, bu yeni uyarı sisteminin 2 yıla kadar hazır olacağını da belirttiği açıklamasında, atış menzilindeki İsraillilerin cep telefonlarına titreşim, yanıp sönen ışık ya da yazılı mesajla uyarı gönderileceğini kaydetti.

Tahminlere göre İran, Hizbullah ve Hamas'ın elindeki füzeler ve roketlerin tamamıyla İsrail'i 3 bin ton patlayıcıyla vurma kapasitesi bulunuyor.



Albay Soffer, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Dresden kentine müttefikler tarafından günde 3 bin ton patlayıcı atıldığı örneğini verdi.